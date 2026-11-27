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नई दिल्ली में 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (IORA) की 25वीं मंत्रिपरिषद बैठक को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर इस क्षेत्र और इसके बाहर के देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों के केंद्र में है। उन्होंने कहा, 'हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि यह क्षेत्र शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित बना रहे।'क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, जयशंकर ने देश के 'महासागर' विजन का जिक्र किया, जिसका पूरा नाम 'म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) है। उन्होंने कहा कि यह विजन भारत की पहले की 'सागर' पहल पर आधारित है। यह अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करने के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि आईओआरए को अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करनी चाहिए और हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए।उन्होंने कहा कि 2025-2027 के लिए भारत की अध्यक्षता "हिंद महासागर क्षेत्र में नवाचार, खुलापन, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता" की थीम पर केंद्रित होगी। यह इस बात को दर्शाता है कि संगठन को तेजी से बदलते वैश्विक माहौल के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की जरूरत है।विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय सहयोग को बदलते भू-राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हिंद महासागर साझा समृद्धि और रचनात्मक जुड़ाव का केंद्र बना रहे। आईओआरए मंत्रिपरिषद की 25वीं बैठक में 23 सदस्य देशों और 12 संवाद साझेदारों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जो हिंद महासागर से जुड़े क्षेत्रीय सहयोग और प्राथमिकताओं पर चर्चा कर रहे हैं।भारत की अध्यक्षता से संगठन के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने और समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी तथा सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने का अवसर मिला है।श्रीलंका के विदेश मामलों, विदेशी रोजगार और पर्यटन मंत्री विजिथा हेराथ ने शुक्रवार को भारत और मॉरीशस को 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' के कार्यों को आगे बढ़ाने में कोलंबो की ओर से पूरा समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और एसोसिएशन की पहलों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करेगा।