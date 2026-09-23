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कौन हैं दिनेश ठक्कर? जिन्होंने मुंबई के पॉश इलाके जुहू में 711 करोड़ रुपये में खरीदा आलीशान टावर

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 23 Sep 2026 08:28 PM IST







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डिजिटल स्टॉकब्रोकिंग कंपनी एंजेल वन के संस्थापक, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक दिनेश ठक्कर ने 711 करोड़ रुपये में मुंबई के पॉश इलाके जुहू में आठ मंजिला आवासीय टावर खरीदा है। ... और पढ़ें

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