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टीएमसी के बागी 20 सांसदों की अयोग्यता पर फैसला कब? सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 23 Sep 2026 10:41 PM IST







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टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सदस्यता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लोकसभा स्पीकर इन सांसदों की अयोग्यता पर फैसला क्यों नहीं ले रहे थे? ... और पढ़ें

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