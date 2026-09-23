मेघालय में बड़ा सियासी उलटफेर: भाजपा के खेमे में आए यूडीपी के आठ विधायक, तीन निलंबित; बताया क्यों बदली पार्टी?

मेघालय की राजनीति में बुधवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के आठ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इन विधायकों ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में लाहकेन रिंबुई, पियुस मारवीन, किर्मेन शायला, मायरेलबार्न सिएम, मैथ्यू कुर्बाह, ओलान सिंग सुइन, बालाजीड कुफर सिनरेम और सिनशर कुफर रॉय शामिल हैं।

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