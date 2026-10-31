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उत्तराखंड हेलिकॉप्टर क्रैश: कोई वकील तो कोई पुलिस वाला, हादसे में मरनेवाले लोग कौन थे?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 31 Oct 2026 10:18 AM IST

उत्तराखंड के चमोली ज़िले में शुक्रवार को बद्रीनाथ से देहरादून के सहस्रधारा लौट रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लेकिन क्या आपको पता है कि हेलिकॉप्टर हादसे में मरने वाले पायलट के अलावा बाकी 5 लोग कौन थे। ... और पढ़ें

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