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उत्तराखंड हेलिकॉप्टर क्रैश: कोई वकील तो कोई पुलिस वाला, हादसे में मरनेवाले लोग कौन थे?
उत्तराखंड के चमोली ज़िले में शुक्रवार को बद्रीनाथ से देहरादून के सहस्रधारा लौट रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लेकिन क्या आपको पता है कि हेलिकॉप्टर हादसे में मरने वाले पायलट के अलावा बाकी 5 लोग कौन थे।
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