{"_id":"6afc034c0c38a7c3e8029294","slug":"when-owaisi-attacked-the-pda-akhilesh-yadav-gave-a-sharp-retort-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"ओवैसी ने PDA पर बोला हमला तो अखिलेश यादव ने दिया करारा जवाब!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई... इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के PDA और असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा यानि कि SPM के बीच शुरू हो गई है... SPM ने चंद्रशेखर आजाद को सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है... जबकि ओवैसी ने सपा के पीडीए पर जमकर हमला बोला है... ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए पर तंज कसते हुए कहा, "पीडीए का असली मतलब 'पलट दिया अखिलेश' है... इसके साथ ही आरोप लगाया कि अखिलेश लगातार यूपी में मुस्लिमों की अनदेखी कर रहे हैं.... हालांकि अखिलेश यादव ने ओवैसी को करारा जवाब दिया है लेकिन पहले आप ओवैसी का ये बयान सुनिए फिर हम आपको ये भी सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए क्या कहा है...



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