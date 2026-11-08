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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Weather Forecast 08 November 2026: See what the weather is like in your area | Weather Report Today

Weather Forecast 08 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Sun, 08 Nov 2026 06:00 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sun, 08 Nov 2026 06:00 AM IST
Weather Forecast 08 November 2026: See what the weather is like in your area | Weather Report Today
नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के दौरान हल्की गर्मी और सुबह-शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। 6 नवंबर 2026 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मौसम में अलग-अलग परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में मुख्य रूप से साफ आसमान और सुबह हल्की धुंध रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल दिल्ली के लिए इस पूर्वानुमान में बारिश की चेतावनी नहीं है। 

पंजाब और हरियाणा की बात करें तो दोनों राज्यों में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब के अमृतसर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री, लुधियाना में 31 डिग्री और बठिंडा में 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हरियाणा के हिसार में तापमान 31 डिग्री और सिरसा में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रहने का अनुमान है। राजस्थान में दिन के समय गर्मी और रात में अपेक्षाकृत ठंडक महसूस हो सकती है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर समेत कई शहरों में मौसम के स्थानीय पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी होगा। 


पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने लगी है। शिमला में अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री, मनाली में 20 डिग्री और धर्मशाला में 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और मसूरी में लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही निकलना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर का अधिकतम तापमान लगभग 19 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। जम्मू में अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री रह सकता है। लद्दाख के लेह और कारगिल में रात के समय तापमान शून्य से नीचे रहने की संभावना के कारण कड़ाके की ठंड महसूस हो सकती है। 


उत्तर प्रदेश में नवंबर की शुरुआत के साथ सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होने लगी है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद जैसे शहरों में दिन और रात के तापमान में अंतर देखने को मिल सकता है। कुछ मौसम रिपोर्टों में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश तथा गरज-चमक की संभावना भी जताई गई है, इसलिए स्थानीय मौसम चेतावनी पर ध्यान देना जरूरी है। 


कुल मिलाकर 6 नवंबर को उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहने वाला है। मैदानी इलाकों में जहां दिन में हल्की गर्मी और सुबह धुंध देखने को मिल सकती है, वहीं पहाड़ी राज्यों में ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है। वाहन चालकों को सुबह के समय कम दृश्यता से सावधान रहना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना चाहिए। यह पूर्वानुमान उपलब्ध जानकारी पर आधारित है; स्थानीय मौसम में बदलाव संभव है। अधिकृत अपडेट के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वेबसाइट देखें।
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