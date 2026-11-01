Weather Forecast 01 November 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

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नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण कई राज्यों में तापमान में गिरावट आई है और सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार 1 नवंबर को दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं, पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की मौसमी गतिविधियों की संभावना बनी हुई है।



दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना कम है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में भी मौसम सामान्य रहने की संभावना है। चंडीगढ़ समेत आसपास के इलाकों में दिन के समय धूप निकल सकती है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।



उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में भी मौसम की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। हालांकि कुछ पूर्वी इलाकों में बादलों की आवाजाही हो सकती है। बिहार से सटे क्षेत्रों में स्थानीय मौसम की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा।



राजस्थान में भी 1 नवंबर को अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में दिन के समय धूप निकल सकती है। रात के तापमान में गिरावट के कारण सुबह और देर शाम हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। वहीं, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मौसम में सुधार के संकेत हैं। शिमला, मनाली, कुल्लू, देहरादून, नैनीताल और मसूरी में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर हल्की मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं।



जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहां मौसम में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। श्रीनगर में 1 नवंबर को अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन में आसमान में बादल और धूप दोनों देखने को मिल सकते हैं। वहीं, 2 नवंबर को श्रीनगर में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लद्दाख के लेह और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान काफी कम रह सकता है। ऐसे में पर्यटकों को गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी जाती है।



दूसरी तरफ, उत्तर भारत से सटे बिहार में मौसम का मिजाज कुछ अलग रह सकता है। पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। सीतामढ़ी और मधुबनी में भी खराब मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।



मौसम विभाग के नवंबर महीने के पूर्वानुमान के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर 1 नवंबर को उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ेगा। लोगों को सुबह और रात के समय गर्म कपड़े पहनने चाहिए तथा पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से पहले स्थानीय मौसम बुलेटिन जरूर देखना चाहिए। मौसम संबंधी ताजा और जिलेवार जानकारी के लिए IMD की आधिकारिक वेबसाइट मौसम विभाग पर अपडेट चेक करते रहें

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