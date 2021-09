वीडियो डेस्क,अमर उजाला.कॉम Published by: सौरव गुप्ता Updated Sat, 11 Sep 2021 06:56 PM IST

दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में शनिवार की सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-तीन और शहर के अन्य हिस्सों में पानी भर गया।

