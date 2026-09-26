'मैं 84 का हूं, बूढ़ा नहीं': अमरिंदर सिंह के बयान से गरमाई पंजाब की सियासत, कांग्रेस में वापसी पर क्या बोले?

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा में रहते हुए पंजाब को लेकर अपनी राय पार्टी नेतृत्व के सामने रखना उनका फर्ज है और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि वह इन दिनों एक 'मुश्किल दौर' से गुजर रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ बताने से इनकार किया। 84 साल की उम्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का उदाहरण दिया, जो काफी उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी की याद में लिखी गई किताब 'बिशन विद लव' के लॉन्च के मौके पर अमरिंदर सिंह ने कहा, 'मैं 84 साल का हूं, लेकिन मोरारजी देसाई भी 92 साल के थे...'

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