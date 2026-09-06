दलीप ट्रॉफी फाइनल में सिराज पर टूटा वैभव का कहर, ठोके इतने रन!

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दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन के लिए 37 गेंदों में 44 रन की तेजतर्रार पारी खेली। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। अभिमन्यु ईश्वरन के साथ उनकी 88 गेंदों में 100 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई। वैभव ने मोहम्मद सिराज के एक ओवर में चौका, छक्का और चौका लगाकर 14 रन बटोरे। हालांकि 14.4 ओवर में मिलिंद की गेंद पर आउट होकर उनकी पारी खत्म हो गई। इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने 92 और 40 रन की शानदार पारियां खेली थीं।

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