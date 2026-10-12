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रूस से तेल खरीदेगा अमेरिका, झुके ट्रंप, भारत को होगा तगड़ा फायदा?
अमेरिका ने रूस से डीजल खरीदने का फैसला किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल 2027 तक रूसी डीजल के आयात पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट देने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस अमेरिका और वैश्विक बाजार में डीजल की आपूर्ति बढ़ाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है, जिसका फायदा भारत जैसे तेल आयातक देशों को मिल सकता है। हालांकि, रिलायंस और नायरा जैसी भारतीय निजी रिफाइनरियों के ईंधन निर्यात और मुनाफे पर असर पड़ने की आशंका है।
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