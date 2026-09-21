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यूएस ईरान युद्ध: ट्रंप ने नागरिकों को भेजी वॉर्निंग! कहा- ईरान छोड़कर बाहर निकलो

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 21 Sep 2026 04:06 PM IST







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अमेरिका ईरान में फिर से कुछ बड़ा करने वाला है। दरअसल ट्रंप ने ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करवाई है जिसमें कहा गया है कि ईरान छोड़कर तुरंत बाहर निकलो। ... और पढ़ें

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