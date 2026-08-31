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दिल्ली में 47.7 लाख वोटर्स के कटे नाम, आप तो नहीं हुए बाहर

वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Ajeet Yadav Updated Mon, 31 Aug 2026 04:27 PM IST







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दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की लिस्ट जारी | करीब 1.45 करोड़ मौजूदा मतदाताओं में से लगभग 47.7 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर

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