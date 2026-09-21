सीएम विजय की यूके ट्रिप पर बवाल, सपोर्ट में क्या बोले एक्टर प्रकाश राज?

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बीते दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यूके में हुए ले मैन्स कप में शामिल हुए थे। यहां वो अपने दोस्त और अभिनेता अजित कुमार को सपाेर्ट करने पहुंचे थे, जिसे लेकर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब इस पर प्रकाश राज ने सीएम विजय का बचाव करते हुए काफी कुछ कहा है।



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