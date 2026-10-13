{"_id":"6ace03bf4127d9dd750fe9d1","slug":"upi-payment-charges-government-s-major-decision-regarding-upi-charges-ahead-of-diwali-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपीआई पेमेंट पर चार्ज को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, त्योहारी सीजन में दुकानदारों को मिली राहत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अगर आप भी UPI के जरिए पेमेंट करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल, यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू करने की समयसीमा को सरकार ने बढ़ा दी है। 15 अक्तूबर की जगह अब यह चार्ज दिवाली के बाद लागू होगा। हालांकि, यह किस तारीख से लागू होगा अभी इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

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