{"_id":"6abcc88286ecfe27100f88c0","slug":"akhilesh-stays-away-from-india-alliance-meeting-sanjay-singh-lashes-out-at-congress-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"INDIA गठबंधन की बैठक से अखिलेश की दूरी, संजय सिंह ने कांग्रेस को सुनाया","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की बैठक बुधवार को दिल्ली में शुरू हुई। बैठक में तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। वहीं कुछ दलों ने ने बैठक से दूरी बनाने का एलान किया आम आदमी पार्टी ने इस बैठक में शामिल न होने का स्पष्ट एलान करते हुए पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि, आप इस बैठक से दूर रहेगी, हालांकि वह चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में विपक्षी मांगों का समर्थन करेगी।



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