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राज्यसभा चुनाव 2026: सपा को वोट करेंगे NDA के 2 विधायक, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर लगाया गंभीर आरोप
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Sat, 03 Oct 2026 08:57 PM IST
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राज्यसभा चुनाव 2026: एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दो विधायक मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। सुभासपा मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि उनकी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी और जगदीश नारायण राय सपा को वोट करेंगे।
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