{"_id":"6ac12a77aab1095e0108a014","slug":"locals-opposed-cjp-s-protest-at-mumbai-s-shivaji-park-who-did-javed-akhtar-lash-out-at-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी के प्रदर्शन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, क्या बोले जावेद अख्तर?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। शिवाजी पार्क के आसपास की इमारतों में रहने वाले कई लोगों ने शुक्रवार को सीजेपी के आंदोलन का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने शोर-शराबे, भीड़ और रोजमर्रा के काम में बाधा उत्पन्न होने का हवाला दिया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसे आंदोलनों से शोर-शराबा बढ़ता है, लोगों को परेशानी होती है। रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ के कारण उन्हें अपनी दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद रखने पड़े। अब इसे लेकर जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस विरोध पर तंज किया है।



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