यूपी राज्यसभा चुनाव 2026: बीजेपी ने राज्यसभा के लिए आठ उम्मीदवारों का किया एलान, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम

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यूपी राज्यसभा चुनाव 2026: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के मिश्रण को प्राथमिकता दी है। पार्टी ने जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। घोषित उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पाण्डेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं।

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