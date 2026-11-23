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इस यात्रा के माध्यम से निर्मित स्वस्तिक शाश्वत है, इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। भारत स्वस्तिक यात्रा का दूसरा चरण शनिवार को जगन्नाथ पुरी में संपन्न हो गया। चारधामों में शामिल इस पवित्र तीर्थस्थल पर रामकथा के साथ यात्रा का समापन हुआ। तीन दिव्य शक्तियों से बना आध्यात्मिक स्वस्तिक... मोरारी बापू ने कहा कि भारत स्वस्तिक कथा तीन दिव्य शक्तियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की ऊर्जा से संपन्न हुई है। इससे ऊपर त्रिभुवन गुरु महाकाल की कृपा रही।बापू ने जगन्नाथ पुरी की आध्यात्मिक पहचान को तीन स्वरूपों से जोड़ते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण प्रेम, बलराम सत्य और देवी सुभद्रा करुणा के प्रतीक हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इस आध्यात्मिक स्वस्तिक का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यात्रा से बना यह स्वस्तिक कालातीत और चिरस्थायी है। भारत स्वस्तिक यात्रा का दूसरा चरण 14 नवंबर को द्वारका से शुरू हुआ था। यहां से यात्रा सोमनाथ, डाकोर, उज्जैन, नागपुर, छत्तीसगढ़ के चंपारण, मायापुर और कोलकाता होते हुए जगन्नाथ पुरी पहुंची।