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World Map Changed: UN ने बदला दुनिया का नक्शा, भारत के सपोर्ट से अफ्रीका को मिला इंसाफ

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 05 Sep 2026 03:57 PM IST







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दुनिया का नक्शा अब पहले जैसा नहीं रहेगा. क्या आपको पता है कि जिस दुनिया का नक्शा हम बचपन से देखते आए हैं… वो दुनिया असल में वैसी है ही नहीं? दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। ... और पढ़ें

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