{"_id":"6a9bfa6cca13fc966e07d3f4","slug":"traffic-rules-no-more-just-fines-direct-license-cancellation-what-is-nitin-gadkari-s-plan-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"ट्रैफिक नियम : अब सिर्फ चालान नहीं, सीधे लाइसेंस कैंसिल! नितिन गडकरी का क्या है प्लान?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अगर आप भी सड़क पर गाड़ी चलाते समय बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं या ओवरस्पीडिंग करते हैं... तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है... क्योंकि अब सिर्फ चालान कटने से काम नहीं चलेगा... बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, जिससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीधे खतरे में पड़ सकता है... दरअसल सरकार लाने वाली है ड्राइविंग लाइसेंस पर पॉइंट सिस्टम... जहां हर गलती पर आपके लाइसेंस से पॉइंट कटेंगे और पॉइंट खत्म... तो लाइसेंस भी खत्म हो जाएगा... मतलब बार-बार नियम तोड़ने पर आपकी गाड़ी चलाने पर ही रोक लग जाएगी। सवाल हैं कि आखिर ये नया पॉइंट सिस्टम कैसे काम करेगा? किस गलती पर कितने पॉइंट कटेंगे और अच्छे ड्राइवरों को सरकार क्या इनाम देने वाली है? तो चलिए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं...



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