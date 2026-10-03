{"_id":"6ac0e2ab8f5d2fabab0a135b","slug":"uae-furious-over-flydubai-attack-struck-with-an-axe-major-claim-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"फ्लाईदुबई हमले पर गुस्से में UAE, 'कुल्हाड़ी से किया वार...', बड़ा दावा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने विमान में सवार 174 लोगों की जान खतरे में डाल दी। 30 सितंबर को उड़ान के दौरान कॉकपिट में सह-पायलट ने कैप्टन स्मित मच्छार पर क्रैश ऐक्स से हमला कर दिया। हमले के बाद विमान तेजी से नीचे आने लगा। गंभीर रूप से घायल कैप्टन ने इसके बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने हमलावर को काबू करने में मदद की। विमान की सऊदी अरब के तबुक में आपात लैंडिंग कराई गई। अब यूएई के अभियोजक जनरल के मुताबिक, सह-पायलट ने कॉकपिट में मौजूद क्रैश एक्स (एक अनिवार्य आपातकालीन उपकरण (कुल्हाड़ी)) का इस्तेमाल किया और विमान पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। अ

... और पढ़ें