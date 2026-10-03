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वंदे भारत: जिस पर रेलवे को नाज, उसमें टूटे शीशे और जंग लगा टॉयलेट! यात्री की शिकायत पर क्या हुई कार्रवाई?

Sat, 03 Oct 2026 05:03 PM IST
पवन पांडेय डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 03 Oct 2026 05:03 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने रेलवे के रखरखाव पर सवाल उठाए। कुछ ने पूछा कि नई और आधुनिक ट्रेनें बनाने के साथ उनके रखरखाव पर भी क्या उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। वहीं, कुछ यूजर्स ने यात्रियों के सिविक सेंस पर सवाल उठाए है।

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Vande Bharat: train Railways takes pride in, it has broken windows, rusted toilet! action taken on complaint?
वंदे भारत के टूटे शीशे, यात्री ने की शिकायत - फोटो : X @Railfann9971

विस्तार
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वंदे भारत एक्सप्रेस को पटरी पर दौड़ते हुए छह साल से ज्यादा हो चुके हैं। ट्रेन को रोज साफ-सुथरा और दुरुस्त रखना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती है। हाल ही में एक यात्री ने सोशल मीडिया पर वंदे भारत की कुछ तस्वीरें साझा कीं। इनमें टूटे शीशे और जंग लगे टॉयलेट नजर आए। पोस्ट सामने आने के बाद रेलवे ने मामले पर तुरंत कार्रवाई की।
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खुद को रेल फैन बताने वाले हिमांशु मुखर्जी हाल ही में वंदे भारत से सफर कर रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने ट्रेन के बाहर कुछ टूटे शीशे देखे। उन्होंने उनकी तस्वीर खींच ली। इसके बाद बाथरूम की हालत भी देखी। टॉयलेट में लोहे के कुछ हिस्सों पर जंग लगी थी। हिमांशु ने दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रेलवे से शिकायत की।
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हिमांशु ने पोस्ट में लिखा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में वंदे भारत की ऐसी हालत देखने को मिलेगी। उन्होंने ट्रेन के बाहर गंदगी, टूटे शीशे और जंग लगे टॉयलेट का जिक्र किया। उनके मुताबिक, यह घटना 2 अक्टूबर की है। वह साबरमती से वेरावल के बीच ट्रेन संख्या 26901 से सफर कर रहे थे।


मामले पर अहमदाबाद मंडल के डीआरएम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यात्री के फीडबैक को गंभीरता से लिया गया है। वंदे भारत में ऐसी स्थिति रेलवे के मानकों के अनुरूप नहीं है। मेंटेनेंस स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई कर समस्या को ठीक कर दिया। डीआरएम ने कार्रवाई का वीडियो भी साझा किया। उन्होंने बताया कि अब समस्या पूरी तरह दूर कर दी गई है।

पोस्ट पर कई यूजर्स ने रेलवे के रखरखाव पर सवाल उठाए। कुछ ने पूछा कि नई और आधुनिक ट्रेनें बनाने के साथ उनके रखरखाव पर भी क्या उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। वहीं, कुछ यूजर्स ने यात्रियों के सिविक सेंस पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रेन की ऐसी हालत के लिए यात्रियों की लापरवाही भी जिम्मेदार हो सकती है। एक यूजर ने कहा कि बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद उसके रखरखाव पर भी खास ध्यान देना होगा, नहीं तो उसकी हालत भी समय के साथ खराब हो सकती है।
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