'युवाओं के गुस्से से घिरी भाजपा': सपकाल बोले- केस दर्ज कराकर आवाज नहीं दबा पाएंगे, किसके खिलाफ खोला मोर्चा?

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शनिवार को भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकारों को लेकर युवाओं में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से युवाओं की आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इससे युवा डरने वाले नहीं हैं। सपकाल ने आगे कहा कि शुक्रवार को शिवाजी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन में युवाओं की यही नाराजगी खुलकर सामने आई है। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने लोकतंत्र और संविधान से जुड़े सवाल उठाए हैं और अपने खिलाफ दर्ज किए जा रहे मामलों से वे पीछे नहीं हटेंगे।

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