कच्ची चीनी के आयात को दो महीने की मोहलत,त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों को बड़ी राहत

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त्योहारी सीजन में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आम उपभोक्ताओं को महंगाई के संभावित झटके से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आयातक 31 दिसंबर 2026 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने 20 अगस्त 2026 को 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी थी, जिसकी अंतिम समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी। हालांकि, घरेलू चीनी उत्पादन के अनुमानों में गिरावट और आगामी त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी को रोकना है।



भारत में त्योहारों के दौरान मिठाइयों, बेकरी उत्पादों, पेय पदार्थों और अन्य खाद्य वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसके कारण चीनी की खपत भी सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है। ऐसे में बाजार में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना जरूरी हो जाता है, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे। यदि घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहता, तो चीनी की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर पड़ सकता है। सरकार का यह फैसला इसी संभावित स्थिति से निपटने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।



टैरिफ रेट कोटा व्यवस्था के तहत निर्धारित मात्रा में चीनी का शुल्क-मुक्त आयात करने की अनुमति दी जाती है। इस सुविधा से भारतीय रिफाइनरियों और आयातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से कच्ची चीनी खरीदने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। कच्ची चीनी को देश में रिफाइन करके उपयोग योग्य बनाया जा सकता है, जिससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आयात की समयसीमा बढ़ने से कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों, माल ढुलाई और आपूर्ति की परिस्थितियों के अनुसार खरीदारी की योजना बनाने का अवसर भी मिलेगा।



सरकार के इस फैसले से चीनी उद्योग और उपभोक्ताओं, दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आयातकों द्वारा कितनी मात्रा में चीनी मंगाई जाती है, उसकी आपूर्ति कितनी जल्दी बाजार तक पहुंचती है और घरेलू उत्पादन की स्थिति कैसी रहती है। कुल मिलाकर, 31 दिसंबर 2026 तक आयात की समयसीमा बढ़ाने का उद्देश्य त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना, बाजार में अनावश्यक मूल्यवृद्धि की आशंका कम करना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है।

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