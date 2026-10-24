महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन: माहिम से जैश से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार, मोबाइल से मिले भड़काऊ सामाग्री

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एजेंसी के मुताबिक, आरोपी एक टेलीग्राम ग्रुप चलाता था। आरोप है कि एक जून को उसने इस ग्रुप पर जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के भड़काऊ ऑडियो भाषण अपलोड किए थे, जिनमें बाबरी मस्जिद और अन्य मुद्दों का जिक्र था। एटीएस ने यह भी दावा किया कि वह 'इब्न-ए-कासिम' नाम के एक पाकिस्तान-समर्थित कट्टरपंथी टेलीग्राम चैनल का सक्रिय सदस्य था। यह गिरफ्तारी उस घटना के कुछ महीनों बाद हुई है, जब जुलाई में गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान पांच लोगों को हिरासत में लिया था। इन पांच आरोपियों की पहचान बिलाल आबिदभाई शेरा, मोहम्मद अयूब कदीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खाली अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन करदिया के रूप में हुई थी। इन्हें गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका के खाडियाल गांव से गिरफ्तार किया गया था।अधिकारियों ने बताया कि ये पांचों संदिग्ध उस जांच के दौरान सामने आए थे, जो उसी महीने पहले गिरफ्तार किए गए जैश-ए-मोहम्मद के आठ सदस्यों के मामले में चल रही थी। आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट आरएम के सामने पेश किया गया। मेहसाणा जिले के कडी कस्बे के भाटिया ने उन्हें 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया। सरकारी वकील पीआर दंतानी ने अदालत को बताया कि आरोपियों की कथित गतिविधियों की जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों में से एक ने टाइम बम बनाने की कोशिश की थी और जांचकर्ताओं को अभी बम बनाने का सामान तथा जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा उर्दू साहित्य बरामद करना बाकी है।पत्रकारों से बात करते हुए दंतानी ने कहा कि जांच के दौरान पांच आरोपियों के नाम सामने आए हैं। उन्होंने आगे बताया कि एटीएस यह पता लगाना चाहती है कि बम बनाने का कथित सामान कहां से आया, उसे कहां छिपाकर रखा गया था और आरोपियों को प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा जिहादी साहित्य कैसे मिला। जांचकर्ता इस बारे में भी जानकारी जुटा रहे थे कि यह साहित्य कहां रखा गया था।