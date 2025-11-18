पढ़ें 24 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 24 October 2026

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Sat, 24 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 24 October 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 24-Oct-2026

Nainital News: मरीजों के इलाज के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैयार करेगा बेस अस्पताल

मरीजों के इलाज के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैयार करेगा बेस अस्पताल और पढ़ें
01:00 AM, 24-Oct-2026

Karnal News: नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी, 12 ड्रग कार्टेल चिह्नित

नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी, 12 ड्रग कार्टेल चिह्नित और पढ़ें
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12:59 AM, 24-Oct-2026

Bahraich News: दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी ई ट्राईसाइकिल

दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी ई ट्राईसाइकिल और पढ़ें
12:59 AM, 24-Oct-2026

Rampur News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज

क्षेत्र में कार की टक्कर से घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और पढ़ें
12:59 AM, 24-Oct-2026

Amethi News: परिजनों का अंतिम संस्कार से इन्कार

Relatives refuse to perform last rites
family in amethi और पढ़ें
12:59 AM, 24-Oct-2026

Azamgarh News: ट्रक की चपेट में आने से शिक्षक की मौत

Teacher dies after being hit by a truck
ट्रक की चपेट में आने से शिक्षक की मौत और पढ़ें
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12:59 AM, 24-Oct-2026

Kushinagar News: तलवार से गला काटने की कोशिश के मामले में प्राथमिकी दर्ज

FIR registered in case involving an attempt to slit a throat with a sword और पढ़ें
12:59 AM, 24-Oct-2026

Udhampur News: शेट्टी आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग

शेट्टी आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग और पढ़ें
12:59 AM, 24-Oct-2026

Kanpur News: कबड्डी में बिल्हा की टीम विजेता व मित्रसेनपुर बनी उपविजेता

असालतगंज के जनता इंटर कॉलेज में आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। और पढ़ें
12:58 AM, 24-Oct-2026

Nainital News: हड़ताल पर रहे रोडवेज कर्मी, बस सेवाएं प्रभावित

हड़ताल पर रहे रोडवेज कर्मी, बस सेवाएं प्रभावित और पढ़ें
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