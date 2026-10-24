मेटा चश्मे में छिपा था स्टिंग का खेल?: शिवकुमार बोले- मेरी और सतीशन की जासूसी की कोशिश, मंत्रियों को दी सलाह

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि उनसे मिलने आया एक उद्योगपति मेटा स्मार्ट चश्मा पहनकर राजनीतिक बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। शिवकुमार को शक है कि यह किसी स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था, जिसके निशाने पर वह खुद और केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन थे। शिवकुमार के मुताबिक, उस उद्योगपति ने अधिकारियों के जरिए उनसे मिलने का समय लिया था। शुरुआत में उसने कारोबार से जुड़ी बातें कीं, लेकिन बाद में बूथ स्तर की रणनीति और राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने लगा। इसी दौरान शिवकुमार की नजर उसके चश्मे पर पड़ी और उन्हें शक हुआ।

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