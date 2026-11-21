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Trump on India: चीन से लौटते ही भारत के नाम के ट्रंप ने पढ़े कसीदे, कर दिया एलान

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 21 Nov 2026 10:10 AM IST







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चीन के लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की 7% जीडीपी विकास दर और कम ब्याज दरों का हवाला देते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती करने की मांग की है ... और पढ़ें

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