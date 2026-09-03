'स्कूल ठीक करो' अभियान का क्यों करते हैं विरोध?: अभिजीत दीपके का भाजपा पर हमला,  बोले- हम छात्रों की 'ए टीम'

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अभिजीत दीपके ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ-साथ महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी भी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात कर रही हैं। ऐसे में जो भी लोग चाहते हैं कि देश के स्कूल अच्छे हों, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात होती है, तो भाजपा के लोग इसका विरोध क्यों करने लगते हैं। क्या भाजपा को नहीं लगता कि शिक्षा महत्वपूर्ण है और देश के भविष्य के लिए अच्छे स्कूल जरूरी हैं?अभिजीत दीपके पर आम आदमी पार्टी की 'बी टीम' होने और अरविंद केजरीवाल से फंडिंग मिलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अलग-अलग लोग उन्हें अलग-अलग पार्टियों की 'बी टीम' बताते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्हें कांग्रेस की 'बी टीम' बताते हैं, जबकि कुछ लोग अरविंद केजरीवाल की 'बी टीम' होने का आरोप लगाते हैं।अभिजीत ने तंज कसते हुए कहा कि सभी लोग एक साथ बैठकर यह तय कर लें कि आखिर वह किसकी 'बी टीम' हैं। उन्होंने कहा, हम किसी पार्टी की 'बी टीम' नहीं हैं, हमारे हिसाब से हम छात्रों की 'ए टीम' हैं।अभिजीत दीपके की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनकी डिग्री और शिक्षा को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। खास तौर पर चुनाव लड़ने वाले लोगों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल होना चाहिए। देश के कई सांसदों की ओर से स्वर्ण समाज के लिए आयोग बनाने की मांग पर अभिजीत दीपके ने कहा कि यह मांग करने वालों को अपनी बात रखने का अधिकार है।