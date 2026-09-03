तेलंगाना: कोंडा सुरेखा की कैबिनेट से छुट्टी, सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ टिप्पणी का मामला

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वन मंत्री कोंडा सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटा दिया है। दरअसल कोंडा सुरेखा की बेटी द्वारा मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी व अन्य नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर खड़ा हुआ विवाद खड़ा हो गया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों ने इस मामले में मंत्री से माफी की मांग की थी। जिस पर सुरेखा ने अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा था।