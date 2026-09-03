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तेलंगाना: कोंडा सुरेखा की कैबिनेट से छुट्टी, सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ टिप्पणी का मामला

Thu, 03 Sep 2026 03:32 PM IST
राहुल कुमार पीटीआई, हैदराबाद।
पीटीआई, हैदराबाद। Published by: राहुल कुमार Updated Thu, 03 Sep 2026 03:32 PM IST
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Telangana CM Revanth Reddy sacks Forest Minister Konda Surekha from cabinet
कोंडा सुरेखा - फोटो : IANS
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वन मंत्री कोंडा सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटा दिया है। दरअसल कोंडा सुरेखा की बेटी द्वारा मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी व अन्य नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर खड़ा हुआ विवाद खड़ा हो गया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों ने इस मामले में मंत्री से माफी की मांग की थी। जिस पर सुरेखा ने अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा था। 
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