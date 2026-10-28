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Hindi News ›   Video ›   India News ›   The havoc of 'Arnab' in 10 photos Uprooted trees, shattered homes, submerged cities!

10 तस्वीरों में 'अर्नब' का कहर उखड़े पेड़, टूटे घर, डूबे शहर!

Wed, 28 Oct 2026 11:34 AM IST
लोकेंद्र त्यागी वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: लोकेंद्र त्यागी Updated Wed, 28 Oct 2026 11:34 AM IST
The havoc of 'Arnab' in 10 photos Uprooted trees, shattered homes, submerged cities!
आंध्र प्रदेश के तट पर 28 अक्तूबर 2026 की तड़के चक्रवात अर्नब का लैंडफॉल शुरू हुआ। तेज हवाओं और भारी बारिश से काकीनाडा, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, घरों को नुकसान पहुंचा और रिहायशी क्षेत्रों में समुद्री पानी घुस गया। ओडिशा के गंजाम जिले में भी तूफान का असर देखने को मिला। वहीं, झारखंड के रांची में बारिश के चलते 28 और 29 अक्तूबर को स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया। देखिए चक्रवात अर्नब की तबाही की 10 तस्वीरें।
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