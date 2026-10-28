'सैर-सपाटे से नहीं, मेहनत से मिलता है समर्थन': भाजपा का राहुल पर तंज, एमएलसी चुनाव और वोट चोरी पर क्या कहा?
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Wed, 28 Oct 2026 01:36 PM IST
सार
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी और पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मतपत्रों से चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस मतदाताओं का समर्थन हासिल नहीं कर सकी। त्रिवेदी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनसमर्थन मेहनत से मिलता है।
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विस्तार
कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर भाजपा ने पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में अपनी मौजूदगी तक दर्ज नहीं करा सकी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में ईवीएम के बजाय मतपत्रों और मतपेटियों का इस्तेमाल हुआ, फिर भी कांग्रेस मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए जनता और संबंधित मतदाताओं का समर्थन जुटाने की जरूरत है, चाहे चुनाव ईवीएम से हों या मतपत्रों से।
राहुल गांधी पर साधा निशाना
सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी करीब दो सप्ताह तक घूमने-फिरने के बाद अब लौटे हैं और ऐसे आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि न तो जनता और न ही विधायक उनके साथ हैं। त्रिवेदी ने कहा कि जनसमर्थन मेहनत से हासिल होता है, घूमने-फिरने और छुट्टियां बिताने से नहीं।
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भाजपा सांसद ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में हैं, जबकि राहुल गांधी वियतनाम में थे। उन्होंने कहा कि चंपा वियतनाम का प्राचीन नाम है। त्रिवेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मेहनत से बचने की आदत छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि कामचोरी छोड़ने पर 'वोट चोरी' का नारा अपने आप खत्म हो जाएगा।
एमएलसी चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस को घेरा
त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन विधान परिषद चुनावों के नतीजों ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न राज्यों में हुए विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस अब तक कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। गौरतलब है कि कर्नाटक में विधान परिषद की चार सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने तीन सीटें बरकरार रखीं, जबकि भाजपा के समर्थन से जेडीएस ने एक सीट पर जीत दर्ज की।
सीजेआई पर पोस्ट को लेकर भी कांग्रेस पर हमला
भाजपा सांसद ने केरल कांग्रेस की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने पोस्ट को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताते हुए कहा कि केरल कांग्रेस ने इस मामले में बिना शर्त माफी जारी की है।
त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी ऐसी कार्रवाइयां कर चुकी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से केंद्रीय गृह मंत्री का कथित तौर पर भ्रामक और संपादित वीडियो साझा किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने कदम के लिए माफी मांग रही है।
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प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए जनता और संबंधित मतदाताओं का समर्थन जुटाने की जरूरत है, चाहे चुनाव ईवीएम से हों या मतपत्रों से।
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राहुल गांधी पर साधा निशाना
सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी करीब दो सप्ताह तक घूमने-फिरने के बाद अब लौटे हैं और ऐसे आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि न तो जनता और न ही विधायक उनके साथ हैं। त्रिवेदी ने कहा कि जनसमर्थन मेहनत से हासिल होता है, घूमने-फिरने और छुट्टियां बिताने से नहीं।
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भाजपा सांसद ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में हैं, जबकि राहुल गांधी वियतनाम में थे। उन्होंने कहा कि चंपा वियतनाम का प्राचीन नाम है। त्रिवेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मेहनत से बचने की आदत छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि कामचोरी छोड़ने पर 'वोट चोरी' का नारा अपने आप खत्म हो जाएगा।
एमएलसी चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस को घेरा
त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन विधान परिषद चुनावों के नतीजों ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न राज्यों में हुए विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस अब तक कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। गौरतलब है कि कर्नाटक में विधान परिषद की चार सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने तीन सीटें बरकरार रखीं, जबकि भाजपा के समर्थन से जेडीएस ने एक सीट पर जीत दर्ज की।
सीजेआई पर पोस्ट को लेकर भी कांग्रेस पर हमला
भाजपा सांसद ने केरल कांग्रेस की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने पोस्ट को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताते हुए कहा कि केरल कांग्रेस ने इस मामले में बिना शर्त माफी जारी की है।
त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी ऐसी कार्रवाइयां कर चुकी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से केंद्रीय गृह मंत्री का कथित तौर पर भ्रामक और संपादित वीडियो साझा किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने कदम के लिए माफी मांग रही है।