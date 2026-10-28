'सैर-सपाटे से नहीं, मेहनत से मिलता है समर्थन': भाजपा का राहुल पर तंज, एमएलसी चुनाव और वोट चोरी पर क्या कहा?

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए जनता और संबंधित मतदाताओं का समर्थन जुटाने की जरूरत है, चाहे चुनाव ईवीएम से हों या मतपत्रों से।सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी करीब दो सप्ताह तक घूमने-फिरने के बाद अब लौटे हैं और ऐसे आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि न तो जनता और न ही विधायक उनके साथ हैं। त्रिवेदी ने कहा कि जनसमर्थन मेहनत से हासिल होता है, घूमने-फिरने और छुट्टियां बिताने से नहीं।भाजपा सांसद ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में हैं, जबकि राहुल गांधी वियतनाम में थे। उन्होंने कहा कि चंपा वियतनाम का प्राचीन नाम है। त्रिवेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मेहनत से बचने की आदत छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि कामचोरी छोड़ने पर 'वोट चोरी' का नारा अपने आप खत्म हो जाएगा।त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन विधान परिषद चुनावों के नतीजों ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न राज्यों में हुए विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस अब तक कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। गौरतलब है कि कर्नाटक में विधान परिषद की चार सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने तीन सीटें बरकरार रखीं, जबकि भाजपा के समर्थन से जेडीएस ने एक सीट पर जीत दर्ज की।भाजपा सांसद ने केरल कांग्रेस की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने पोस्ट को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताते हुए कहा कि केरल कांग्रेस ने इस मामले में बिना शर्त माफी जारी की है।त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी ऐसी कार्रवाइयां कर चुकी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से केंद्रीय गृह मंत्री का कथित तौर पर भ्रामक और संपादित वीडियो साझा किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने कदम के लिए माफी मांग रही है।