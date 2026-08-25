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Sugar Price Hike: चीनी के बाद दाल, चावल और तेल के क्यों बढ़ने लगे दाम? और कितनी बढ़ेगी महंगाई?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 25 Aug 2026 09:54 PM IST
Sugar Price Hike: त्योहारों के पहले और कितना बढ़ेगा आपकी रसोई का बजट? चीनी के बाद अब प्याज के भी क्यों बढ़ने लगे दाम? क्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी महंगाई?
यह सवाल इसलिए उठ रहे है क्योंकि, त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और इससे पहले रसोई के बजट पर महंगाई का दबाव बढ़ता दिख रहा है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। पहले चीनी के दामों ने जेब पर असर डाला और अब प्याज की बढ़ती कीमतें चिंता बढ़ा रही हैं। तो वहीं दाल, चावल, आटा और सब्जियों के दाम में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल है कि,
खाद्य पदार्थ के दामों में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है? प्याज और चीनी समेत जरूरी खाने-पीने की चीजों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? त्योहारों से पहले इसका आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल- त्योहारों से पहले आपकी और हमारी रसोई का बजट कितना बढ़ सकता है?
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