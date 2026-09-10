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शहजाद पूनावाला Vs रिया अहीर: अंकल सुनते ही भड़क गए शहजाद पूनावाला, रिया की कर दी बोलती बंद

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 10 Sep 2026 04:30 PM IST

पूर्व BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और मुंबई की मॉडल रिया अहीर के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. इस जंग की शुरुआत ‘बिग बॉस 20’ के प्रीमियर से हुई. अब शहजाद पूनावाला ने रिया अहीर की बोलती बंद कर दी ... और पढ़ें

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