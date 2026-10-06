फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   Scuba divers descended 210 feet to explore the depth of the Narmada.

नर्मदा की गहराई में उतरे स्कूबा डाइवर,210 फीट नीचे मिलीं ये चीजें,सब हैरान

Tue, 06 Oct 2026 11:16 AM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Tue, 06 Oct 2026 11:16 AM IST
Scuba divers descended 210 feet to explore the depth of the Narmada.
  नर्मदा की गहराई में उतरे स्कूबा डाइवर,210 फीट नीचे मिलीं ये चीजें,सब हैरान
 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ा सकता है ब्याज दर, महंगे हो सकते हैं सभी बैंक लोन!

भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ा सकता है ब्याज दर, महंगे हो सकते हैं सभी बैंक लोन!
India News
06 Oct 2026

नेहा बोरा या अभिजीत दिपके, 'जेन जी' का बड़ा चेहरा कौन? दोनों ने दिया तगड़ा जवाब

नेहा बोरा और अभिजीत दिपके
India News
05 Oct 2026

कई राज्यों में बारिश-गरज का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट

Weather Update
Utility
05 Oct 2026

यूपी राज्यसभा चुनाव 2026: बीजेपी ने राज्यसभा के लिए आठ उम्मीदवारों का किया एलान, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम

यूपी राज्यसभा चुनाव 2026
India News
05 Oct 2026

वोटरों के नाम हटाने पर जस्टिस भुइयां की ये बात सबको सुननी चाहिए?

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां
India News
05 Oct 2026
विज्ञापन

प्रेमानंद महाराज की जान को खतरा? CM योगी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग

प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा पर चिंता, CM योगी को चिट्ठी; आश्रम की जांच की मांग
India News
05 Oct 2026

खतरों के खिलाड़ी जीतकर मालामाल हुए अविनाश मिश्रा,रोहित शेट्टी ने ये सब दे दिया

अविनाश मिश्रा
India News
05 Oct 2026
विज्ञापन

हिरासत में लिए जाने के बाद नेहा बोरा के समर्थन में आया ‘इंडिया’ गठबंधन

India Bloc
India News
05 Oct 2026

पायलट स्मित मच्छार: फ्लाईदुबई को क्रैश से मच्छार भी नहीं बचा पाते अगर ये दो ना होते

फ्लाई दुबई
India News
05 Oct 2026

चिराग पासवान ने क्यों की राहुल गांधी के 'सत्याग्रह' प्लेटफॉर्म की तारीफ?

चिराग पासवान
India News
05 Oct 2026

यूपी चुनाव 2027: ओवैसी का गठबंधन ऑफर, चन्द्रशेखर से नजदीकी की चर्चा! एसपी-बीएसपी के सामने नया सवाल

kahri baat
India News
05 Oct 2026

एसआईआर विवाद : इंडिया गठबंधन में फूट! अब क्या करेंगे राहुल गांधी | कांग्रेस | अखिलेश यादव

SIR KKK
India News
05 Oct 2026

Weather Forecast 05 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 05 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
05 Oct 2026

राज्यसभा चुनाव: भाजपा ने उत्तराखंड में दिनेश आर्य और बंगाल में रुक्मिणी मल्लिक को बनाया उम्मीदवार

Rajya Sabha Election: BJP ने Uttrakhand और West Bengal में उतारे उम्मीदवार।Dinesh Arya। Koel Mallick
India News
04 Oct 2026

मुंबई प्रदर्शन: ज्ञानेश कुमार-SIR पर बवाल! संजय राउत ने ये क्या कह दिया!

मुंबई प्रदर्शन: ज्ञानेश कुमार-SIR पर बवाल! संजय राउत ने ये क्या कह दिया!
India News
04 Oct 2026

अभिजीत दीपके के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने की उठी मांग

अभिजीत दीपके के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने की उठी मांग
India News
04 Oct 2026

जंतर मंतर प्रोटेस्ट: प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी-अमित शाह पर निकाला गुस्सा! क्या पूछा?

जंतर मंतर प्रोटेस्ट: प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी-अमित शाह पर निकाला गुस्सा! क्या पूछा?
India News
04 Oct 2026

स्मित मच्छार पर राहुल-प्रियंका क्यों चुप? BJP ने बताई पीछे की वजह

राहुल गांधी
India News
04 Oct 2026

महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप पर भड़के राहुल, अब क्राइम ब्रांच करेगी जांच

Jantar Mantar
India News
04 Oct 2026

कैप्टन स्मित मच्छार की कितनी है सैलरी? ट्रेनिंग से लेकर कहां-कहां किया काम

कैप्टन स्मित मच्छार
India News
04 Oct 2026

10 अक्तूबर से पहले दिल्ली पुलिस पर भड़के दिपके, 'जंतर-मंतर 2.0' की तैयारी?

Abhijeet Dipke
India News
04 Oct 2026

हूतियों ने सऊदी में किया धुआं-धुआं! निशाने पर अरामको, गहराएगा तेल संकट?

हूतियों ने सऊदी में किया धुआं-धुआं! निशाने पर अरामको, तेल संकट...
India News
04 Oct 2026

कांग्रेस का दांव, ज्ञानेश कुमार की बढ़ेगी मुश्किल, खुलेगी 20 साल पुरानी फाइल?

कांग्रेस का दांव, ज्ञानेश कुमार की बढ़ेगी मुश्किल, खुलेगी 20 साल पुरानी फाइल?
India News
04 Oct 2026

AAP छोड़ते ही प्रियंका ने दिखाए तेवर, बंगला-गाड़ी का जिक्र,केजरीवाल परेशान

प्रि
India News
04 Oct 2026

मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी के प्रदर्शन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, क्या बोले जावेद अख्तर?

अभिजीत दिपके
India News
03 Oct 2026

ममता बनर्जी की पोस्ट पर दिपके ने ऐसा क्या लिख दिया, बैन हो गया X पोस्ट? सीजेपी प्रोटेस्ट

Mamata Banerjee की पोस्ट पर दिपके ने ऐसा क्या लिख दिया, बैन हुआ X Post? Abhijeet Dipke in Mumbai।CJP
India News
03 Oct 2026

राज्यसभा चुनाव 2026: सपा को वोट करेंगे NDA के 2 विधायक, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर लगाया गंभीर आरोप

यूपी राज्यसभा चुनाव 2026
India News
03 Oct 2026

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार जीता एशियाड गोल्ड, 44 साल बाद बना ये रिकॉर्ड; ओलंपिक का टिकट पक्का

पुरुष हॉकी
India News
03 Oct 2026

राज्यसभा चुनाव 2026: सपा में टूट या एनडीए में क्रॉस-वोटिंग? राज्यसभा सीटों पर अखिलेश का खेल!| बीजेपी | एसपी

Akhilesh Rajya sabha
India News
03 Oct 2026

फ्लाईदुबई हमले पर गुस्से में UAE, 'कुल्हाड़ी से किया वार...', बड़ा दावा

Flydubai
India News
03 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed