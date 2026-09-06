Hindi News
›
Video
›
India News
›
Saharanpur Mosque Demolished: Chandrashekhar Azad Outraged Over Demolition | Iqra Hasan | Akhilesh
{"_id":"6a9d197891a31801e604081d","slug":"saharanpur-mosque-demolished-chandrashekhar-azad-outraged-over-demolition-iqra-hasan-akhilesh-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"Saharanpur Masjid Demolished: Chandrashekhar Azad मस्जिद ध्वस्तीकरण पर भड़के | Iqra Hasan| Akhilesh","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Saharanpur Masjid Demolished: Chandrashekhar Azad मस्जिद ध्वस्तीकरण पर भड़के | Iqra Hasan| Akhilesh
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:12 PM IST
Link Copied
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 70 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए मस्जिद के ध्वस्तिकरण को गलत बताया अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए, इस घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "मैं सहारनपुर में पैदा हुआ हूं। यहां मैंने संघर्ष किया है। आज जो हुआ है वो चिंता का सबब है...जिस जगह को ध्वस्त किया गया। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश पढ़ा। वे बेदखली की बात करते हैं, वे स्ट्रक्चर हटाने की बात नहीं करते... हम इस लड़ाई को सदन, न्यायपालिका के पटल और सड़क पर लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है। क्यों अपील का मौका नहीं दिया गया।"
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।