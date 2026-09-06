{"_id":"6a9d197891a31801e604081d","slug":"saharanpur-mosque-demolished-chandrashekhar-azad-outraged-over-demolition-iqra-hasan-akhilesh-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"Saharanpur Masjid Demolished: Chandrashekhar Azad मस्जिद ध्वस्तीकरण पर भड़के | Iqra Hasan| Akhilesh","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 70 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए मस्जिद के ध्वस्तिकरण को गलत बताया अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए, इस घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "मैं सहारनपुर में पैदा हुआ हूं। यहां मैंने संघर्ष किया है। आज जो हुआ है वो चिंता का सबब है...जिस जगह को ध्वस्त किया गया। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश पढ़ा। वे बेदखली की बात करते हैं, वे स्ट्रक्चर हटाने की बात नहीं करते... हम इस लड़ाई को सदन, न्यायपालिका के पटल और सड़क पर लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है। क्यों अपील का मौका नहीं दिया गया।"



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