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सीट का समीकरण: बाराबंकी में अब तक तीन चुनाव, हर बार जीता एक ही चेहरा, जानें यहां का सियासी इतिहास

Wed, 09 Sep 2026 02:25 PM IST
अमन तिवारी इलेक्शन डेस्क, नोएडा
इलेक्शन डेस्क, नोएडा Published by: अमन तिवारी Updated Wed, 09 Sep 2026 02:25 PM IST
सार

बाराबंकी विधानसभा सीट का मौजूदा स्वरूप 2008 के परिसीमन के बाद बना और 2012 में पहला चुनाव हुआ। इसके बाद 2012, 2017 और 2022 में समाजवादी पार्टी के धर्मराज सिंह यादव ने लगातार तीन जीत दर्ज की। आइए जानते हैं बाराबंकी सीट का सियासी गणित...

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बाराबंकी सीट का समीकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर अभी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों मतदाताओं को लुभाने में लग गए हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर सियासी दल जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसे में हम आपको यूपी की सभी विधानसभा सीटों का इतिहास, राजनीतिक सफर और चुनावी गणित बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज चर्चा बाराबंकी जिले की बाराबंकी विधानसभा सीट की। आइए, जानते हैं इस सीट का पूरा सियासी गणित और इतिहास।
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पहले जानते हैं बाराबंकी विधानसभा सीट के बारे में
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला बाराबंकी है। जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें- कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर, दरियाबाद और हैदरगढ़ शामिल हैं। सीटों के समीकरण की कड़ी में आज हम बाराबंकी विधानसभा सीट की बात करेंगे। वर्तमान स्वरूप वाली बाराबंकी विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। परिसीमन से पहले इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। परिसीमन के बाद बने नए विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2012 में हुआ। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मराज सिंह यादव ने जीत दर्ज की और वह इस नए परिसीमन वाले बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक बने।
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बाराबंकी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण
बाराबंकी विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं में सबसे बड़ी और निर्णायक हिस्सेदारी यादव मतदाताओं की है, जिनकी संख्या इस क्षेत्र में लगभग 20% है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय और कुर्मी समाज के मतदाताओं की एक बड़ी और मजबूत आबादी लगभग 16-16% है, जो चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं रावत समाज की हिस्सेदारी करीब 14% और गौतम समाज के लगभग 9% मतदाता हैं। इनके अलावा सवर्ण समुदाय के करीब 11% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लगभग 5% मतदाता मौजूद हैं। बाकी बचे मतदाता अन्य समुदायों से आते हैं।  

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2012 का नतीजा - फोटो : अमर उजाला
बाराबंकी विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास
बाराबंकी विधानसभा सीट के पहले यानी की साल 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के धर्मराज सिंह यादव विजयी हुए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संग्राम सिंह को 22,770 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में धर्मराज सिंह यादव को 82,343 वोट मिले, जबकि संग्राम सिंह को 59,573 वोट प्राप्त हुए। जबकि कांग्रेस के छोटेलाल यादव 23,687 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे।
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2017 का नतीजा - फोटो : अमर उजाला
2017: सपा ने दोहराई जीत
2012 के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुए। इन चुनाव में बाराबंकी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) के धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संग्राम सिंह को 29,658 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में धर्मराज सिंह यादव को 99,453 वोट मिले, जबकि संग्राम सिंह को 69,748 वोट मिले। वहीं भाजपा के हरगोविंद सिंह 67,112 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे।

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2022 का नतीजा - फोटो : अमर उजाला
2022: सपा ने लगाई जीत की हैट्रिक
पिछले यानी कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बाराबंकी जिले की बाराबंकी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) के धर्मराज सिंह यादव लगातार तीसरी बार विजयी हुए। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की डॉ. रामकुमारी मौर्य को 35,050 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में धर्मराज सिंह यादव को 1,25,500 वोट मिले, जबकि डॉ. रामकुमारी मौर्य को 90,450 वोट मिले। जबकि बसपा के डॉ. विवेक सिंह 42,265 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बता दें कि जब से इस सीट का गठन हुआ है, तब से यहां समाजवादी पार्टी का एकछत्र राज रहा है और यह पार्टी यहां लगातार चुनाव जीतती आ रही है।
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