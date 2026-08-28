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नेपाल में तबाही को शशि थरूर ने कहा 'ड्रामा' तो भड़के लोग, ट्रोल होने पर कांग्रेस सांसद ने दी सफाई

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 28 Aug 2026 08:44 PM IST







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नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और प्राकृतिक तबाही को सोशल मीडिया पर "ड्रामा" लिखने के कारण कांग्रेस सांसद शशि थरूर विवादों में घिर गए हैं। यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को सफाई दी है।

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