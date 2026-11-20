Hindi News
›
Video
›
India News
›
Rajasthan Panchayat Election Results 2026: Congress secures a landslide victory in Rajasthan panchayat electio
{"_id":"6b00499425fc93830b0bf66d","slug":"rajasthan-panchayat-election-results-2026-congress-secures-a-landslide-victory-in-rajasthan-panchayat-electio-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत, सीएम भजनलाल शर्मा के गढ़ में बीजेपी की करारी हार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत, सीएम भजनलाल शर्मा के गढ़ में बीजेपी की करारी हार
राजस्थान के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जयपुर में बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के क्षेत्र झोटवाड़ा की पंचायत समितियों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सांगानेर में भाजपा महज तीन सीटों पर सिमट गई, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आठ वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं, झोटवाड़ा में कांग्रेस ने आठ सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और भाजपा को सिर्फ एक वार्ड मिला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।