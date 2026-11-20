{"_id":"6b00499425fc93830b0bf66d","slug":"rajasthan-panchayat-election-results-2026-congress-secures-a-landslide-victory-in-rajasthan-panchayat-electio-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत, सीएम भजनलाल शर्मा के गढ़ में बीजेपी की करारी हार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

राजस्थान के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जयपुर में बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के क्षेत्र झोटवाड़ा की पंचायत समितियों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सांगानेर में भाजपा महज तीन सीटों पर सिमट गई, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आठ वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं, झोटवाड़ा में कांग्रेस ने आठ सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और भाजपा को सिर्फ एक वार्ड मिला।



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