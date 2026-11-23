{"_id":"6b0363deef32924da60f28d9","slug":"transgender-individuals-will-now-manage-traffic-in-bengal-the-government-has-launched-a-special-pilot-project-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बंगाल में अब ट्रैफिक संभालेंगे किन्नर! सरकार ने शुरू किया खास पायलट प्रोजेक्ट, जानिए पूरी खबर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पश्चिम बंगाल में किन्नर समुदाय को रोजगार और सामाजिक सम्मान से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत ‘बृहन्नला ब्रिगेड’ नाम से एक विशेष दल का गठन किया जाएगा। इस ब्रिगेड में किन्नर समुदाय के इच्छुक लोगों को शामिल किया जाएगा और उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किन्नर समुदाय के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य की नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने इस विशेष परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की विशेष इच्छा पर इस योजना को शुरू किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस पहल से किन्नर समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।



मंत्री अग्निमित्रा पाल के मुताबिक, ‘बृहन्नला ब्रिगेड’ के सदस्य केवल ट्रैफिक व्यवस्था में ही सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि नगर निगमों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्हें ट्रैफिक नियमों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा नगर निगमों के बकाया संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के काम में भी उनकी सेवाएं ली जाएंगी। इस तरह सरकार इस समुदाय को प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी कर रही है। परियोजना के पहले चरण में उन लोगों का चयन किया जाएगा, जो इस योजना से जुड़ने के इच्छुक होंगे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस विभाग की ओर से सभी चयनित सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।



प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ट्रैफिक नियमों, सड़क सुरक्षा, आम लोगों से संवाद करने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने से संबंधित जरूरी जानकारियां दी जाएंगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन सदस्यों को शहर के अलग-अलग ट्रैफिक सिग्नलों पर तैनात किया जाएगा, जहां वे लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेंगे। इसके साथ ही उन्हें संपत्ति कर वसूली से जुड़े कार्यों में भी लगाया जाएगा। सरकार की इस पहल को किन्नर समुदाय के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि ‘बृहन्नला ब्रिगेड’ का गठन कब तक पूरा होता है और पहले चरण में कितने लोगों को इस योजना से जोड़ा जाता है। यदि यह परियोजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो इससे किन्नर समुदाय की आर्थिक भागीदारी और सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ावा मिल सकता है।







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