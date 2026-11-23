आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की आज अहम मुलाकात होगी। इस दौरान अयोध्या-जनकपुर रेल लिंक का उद्घाटन और कई बड़े समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ताबो में हिमपात के बाद पारा गिरकर माइनस 4.6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं, कश्मीर के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं और दिल्ली में ठंड बढ़ने के आसार हैं। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि समझौता नहीं होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। इससे नए साल के बाद दोनों देशों के बीच फिर संघर्ष छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और 83 फीसदी घरों में इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के 40 फीसदी जेन-जी युवाओं की पहुंच अब भी ईमेल तक नहीं है। खेल जगत में राइजिंग स्टार एशिया कप के मुकाबले में कप्तान तिलक और शहबाज की मेहनत बेकार गई और पाकिस्तान ए ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। आखिर भारतीय टीम से कहां चूक हुई? देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में...