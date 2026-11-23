आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की आज अहम मुलाकात होगी। इस दौरान अयोध्या-जनकपुर रेल लिंक का उद्घाटन और कई बड़े समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ताबो में हिमपात के बाद पारा गिरकर माइनस 4.6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं, कश्मीर के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं और दिल्ली में ठंड बढ़ने के आसार हैं। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि समझौता नहीं होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। इससे नए साल के बाद दोनों देशों के बीच फिर संघर्ष छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और 83 फीसदी घरों में इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के 40 फीसदी जेन-जी युवाओं की पहुंच अब भी ईमेल तक नहीं है। खेल जगत में राइजिंग स्टार एशिया कप के मुकाबले में कप्तान तिलक और शहबाज की मेहनत बेकार गई और पाकिस्तान ए ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। आखिर भारतीय टीम से कहां चूक हुई? देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में...
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पीएम मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह
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PM मोदी-बालेंद्र शाह की आज अहम मुलाकात
भारत और नेपाल के रिश्तों को नई दिशा देने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के बीच अहम बातचीत होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रेल संपर्क, व्यापार, बुनियादी ढांचे, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। दोनों नेता भारत की मदद से पूरी हुई कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इनमें अयोध्या और जनकपुर के बीच रेल संपर्क भी शामिल है। पढ़ें पूरी खबर...
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किन्नौर में बर्फ
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
बर्फ से ढंके कश्मीर के पर्यटन स्थल; दिल्ली में बढ़ेगी ठंड
पर्वतीय राज्य हिमाचल, जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड में जारी बर्फबारी के कारण तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे के कारण भगवान सूर्य के दर्शन देर से हो रहे हैं। बिहार में चक्रवात अकवान के कारण रविवार को पटना, नालंदा समेत कई जिलों में बारिश हुई।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व लाहौल-स्पीति में रातें बेहद सर्द होने लगी हैं। ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री और कुकुमसेरी में माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केलांग में पारा 0.4 व कल्पा में 1.9 डिग्री तक पहुंच गया है। दूसरी ओर, जल स्रोतों के आसपास स्थित मंडी व बिलासपुर जिलों के कई क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा पड़ना भी शुरू हो गया है। पढ़ें एक क्लिक पर...
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
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नए साल के बाद फिर छिड़ेगी अमेरिका-ईरान जंग?
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर नए साल तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से सैन्य हमले शुरू कर सकता है। रविवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वह ईरान पर दोबारा हमला करने के पक्ष में हैं। उन्होंने ईरान के बातचीत के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि तेहरान लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा। पढ़ें पूरी खबर...
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15 से 29 साल के केवल 60 फीसदी युवा ईमेल चलाने में सक्षम
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भारत में डिजिटल सुविधाएं बढ़ीं: 83 फीसदी घरों में इंटरनेट
देश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में जेन- जी इंटरनेट तक पहुंच होने के बावजूद बुनियादी डिजिटल कौशल से वंचित हैं। यही वजह है कि 83 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के घर में इंटरनेट होने के बावजूद 15 से 29 साल के 40 फीसदी ग्रामीण युवा ई-मेल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यह समस्या डिजिटल सुविधाओं के इस्तेमाल में अब भी बड़ी खाई बनी हुई है। पढ़ें एक क्लिक पर...