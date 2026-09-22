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Rajasthan Deputy Mayor Elections: These are the kingmakers in Ajmer, Pali, Alwar, and Bharatpur!
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राजस्थान डिप्टी मेयर चुनाव : अजमेर-पाली-अलवर-भरतपुर में ये हैं किंगमेकर!
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:18 PM IST
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सात नगर निगमों में मेयर की ताजपोशी के बाद अब डिप्टी मेयर चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं... सोमवार को हुए मेयर चुनाव में भाजपा ने 7 में से 6 निगमों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ बीकानेर में जीत मिली, लेकिन कई निगमों में वार्डों की संख्या और मेयर चुनाव के वोटों में बड़ा अंतर देखने को मिला... इससे साफ हो गया कि निर्दलीय, बागी पार्षद और क्रॉस-वोटिंग ने खेल पलट दिया है। ऐसे में मंगलवार को होने वाला डिप्टी मेयर का चुनाव इस बदले हुए सियासी समीकरण की असली परीक्षा होगा, खासकर अजमेर, पाली, अलवर और भरतपुर में जहां सारा दारोमदार निर्दलीयों के समर्थन पर टिका है... तो चलिए जानते हैं कि अब डिप्टी मेयर चुनाव के लिए किसका दबदबा रहने वाला है और किसका क्या सियासी गुणा गणित है...
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