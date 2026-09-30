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Rain expected in 20 states across the country, including Delhi, UP, and Bihar; IMD issues high alert!
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दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के इन 20 राज्यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:00 AM IST
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दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वी राज्यों तक कई जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बारिश और बादलों की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे लोगों को सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने 30 सितंबर 2026 तक देश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। IMD के डेली बुलेटिन के अनुसार, 30 सितंबर को देश के करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है। इनमें कुछ ऐसे राज्य भी शामिल हैं, जहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर केरल और तमिलनाडु तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और उमस के बाद अब मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो गया है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी हवाएं चलने से लोगों को मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बदलने और कुछ स्थानों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में 30 सितंबर को अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव जारी रहने की संभावना है। कई इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश होने से तापमान में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं, दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर जारी मौसम चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी होगा। पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम प्रभावित हो सकता है।
देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियों के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के कारण कई क्षेत्रों में दिन के तापमान में कमी आ सकती है, जबकि लगातार बादल और नमी के कारण कुछ जगह उमस भी बनी रह सकती है। दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में 30 सितंबर को घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम का ताजा अपडेट देखते रहने की सलाह दी जाती है। खासकर जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, वहां स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना महत्वपूर्ण रहेगा।
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