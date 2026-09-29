एआई की रेस में कहां खड़ा है भारत?: सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर इंडियाएआई मिशन तक, क्या है पूरी तैयारी?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है वह आने वाले भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाला है। यह तकनीक धीरे-धीरे उद्योग, मेडिकल, शिक्षा, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी समेत कई क्षेत्रों को बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाली है। आज के समय एआई तस्वीरें और वीडियो बना सकता है, भाषाएं समझ सकता है, कोड लिख सकता है और बड़ी मात्रा में जानकारी का कुछ ही समय में विश्लेषण कर सकता है।

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एआई को लेकर भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं?

हालांकि, गौर करने वाली बात ये है कि एआई की असली कहानी सिर्फ उसकी मौजूदा क्षमता तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में एआई ज्यादा जटिल समस्याओं को समझने, खुद से कई चरणों वाले काम पूरे करने और इंसानों के साथ मिलकर ऐसे काम करने में सक्षम हो सकता है, जो आज काफी मुश्किल या समय लेने वाले लगते हैं। बढ़ते विकास के साथ एआई रिसर्च, नई दवाओं की खोज, वैज्ञानिक खोजों और नई तकनीक विकसित करने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की बुनियादी तकनीकों में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इस बदलाव में भारत की भूमिका भी काफी अहम हो सकती है। बड़ी डिजिटल आबादी, तेजी से बढ़ता टेक सेक्टर और बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग व सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स भारत को एआई की इस रेस में आगे बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।एआई आने वाले दशक में दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बदल सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट की मानें तो एक अनुमान के मुताबिक अलग-अलग क्षेत्रों में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 17 से 26 ट्रिलियन डॉलर तक की अतिरिक्त आर्थिक वैल्यू पैदा हो सकती है। इस बदलाव में भारत के लिए भी बड़े अवसर दिखाई देते हैं। देश के पास बड़ी STEM (Science, Technology, Engineering And Mathematics) वर्कफोर्स, तेजी से बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम और मजबूत होता रिसर्च नेटवर्क है।इसी आधार पर यह अनुमान है कि भारत ग्लोबल एआई से पैदा होने वाली वैल्यू का 10 से 15 फीसदी हिस्सा हासिल कर सकता है। भारत में एआई का असर मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसमें पहला है इंडस्ट्रीज में एआई के इस्तेमाल से उत्पादकता को बढ़ाना, दूसरा है एआई की मदद से रिसर्च और इनोवेशन को तेज करना और तीसरा है ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी सेवाएं विकसित करना। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत की जो ये क्षमता है उसको वास्तविक आर्थिक फायदे में बदलने के लिए बेहतर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल कर्मचारियों, सरकार, कंपनियों व शिक्षा जगत के बीच मजबूत सहयोग की जरूरत होगी।

भारत के सामने एक बड़ी चुनौती ब्रेन ड्रेन की है। देश में तैयार हुए एआई स्किल्ड रिसर्चर और वर्कफोर्स नौकरी या अवसरों की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं। 2026 एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दूसरे देशों की तुलना में भारत से बड़ी संख्या में एआई रिसर्चर विदेश जाते हैं। एक तरफ भारत के पास एआई से जुड़ी बड़ी और तेजी से बढ़ती प्रतिभा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी यही प्रतिभा देश के बाहर जाकर काम कर रही है। अगर देश अपने इन एआई स्किल्ड रिसर्चर और वर्कफोर्स को बेहतर रिसर्च सुविधाएं, अच्छी नौकरियां और इनोवेशन के अवसर प्रदान करता है, तो इस प्रतिभा को रोका जा सकता है।



इस प्रतिभा की मदद से भारत एआई रेस में आगे निकलनी की नई संभावनाओं की तलाश कर सकता है। खास बात ये है कि हमारे देश के छात्र जनरेटिव एआई टूल्स का इस्तेमाल अमेरिका के छात्रों की तुलना में ज्यादा करते हैं। इन सब के अलावा देश में एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर विदेशीं कंपनियों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन के लिए कुल 52.5 अरब डॉलर के निवेश करने की बात कही है। इन सब के अलावा गूगल ने विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर का एआई हब बनाने का फैसला भी लिया है।