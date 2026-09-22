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Rahul and Mamata cross paths in Jamui ahead of the Nandigram by-election, but take aim at the BJP.
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नंदीग्राम उपचुनाव से पहले जमुई मामले पर भड़के राहुल-ममता, बीजेपी पर साधा निशाना
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:21 AM IST
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बिहार के जमुई में 19 सितंबर को कोचिंग से लौट रहे 10वीं कक्षा के छात्र-छात्रा को कुछ लोगों ने कथित तौर पर रास्ते में रोक लिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को पकड़ा है और अन्य की तलाश जारी है। मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है।
घटना पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
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