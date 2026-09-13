BRICS Summit 2026 में Xi Jinping के लिए PM Modi ने रोका अपना भाषण, Viral हो रहा Video |Delhi Summit

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ब्रिक्स समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कई ऐसे पल देखने को मिले, जिन्होंने भारत-चीन रिश्तों में आई नरमी की तस्वीर सामने रखी। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने शुरुआती संबोधन के बीच अचानक भाषण रोककर जिनपिंग की ओर देखा और उनके साथ मौजूद अनुवादक से पूछा, "क्या वो ठीक हैं?" कुछ देर बाद जिनपिंग के सिर हिलाकर जवाब देने पर मोदी ने दोबारा अपना भाषण शुरू किया।

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