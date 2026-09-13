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PM Modi paused his speech for Xi Jinping at the BRICS Summit 2026; video goes viral | Delhi Summit
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BRICS Summit 2026 में Xi Jinping के लिए PM Modi ने रोका अपना भाषण, Viral हो रहा Video |Delhi Summit
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:54 PM IST
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ब्रिक्स समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कई ऐसे पल देखने को मिले, जिन्होंने भारत-चीन रिश्तों में आई नरमी की तस्वीर सामने रखी। इसी दौरान पीएम मोदी ने अपने शुरुआती संबोधन के बीच अचानक भाषण रोककर जिनपिंग की ओर देखा और उनके साथ मौजूद अनुवादक से पूछा, "क्या वो ठीक हैं?" कुछ देर बाद जिनपिंग के सिर हिलाकर जवाब देने पर मोदी ने दोबारा अपना भाषण शुरू किया।
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