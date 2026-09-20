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महाराष्ट्र: गणेशोत्सव का छठा दिन, 21100+ प्रतिमा विसर्जित; कांग्रेस बोली- सूखा पीड़ित किसानों की मदद करे सरकार

Sun, 20 Sep 2026 07:08 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 20 Sep 2026 07:08 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

गणेश उत्सव के छठे दिन शनिवार रात 9 बजे तक शहर में 21,104 गणेश और हरतालिका (पार्वती) मूर्तियों का विसर्जन किया गया। नागरिक अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। विसर्जित मूर्तियों में 18,308 घरेलू गणेश, 2,734 देवी गौरी और 62 सार्वजनिक गणेश मंडलों की थीं। गणेश उत्सव 14 सितंबर को शुरू हुआ था और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। परंपरा के अनुसार, मूर्तियों का विसर्जन विभिन्न दिनों और अनंत चतुर्दशी को होता है। पांचवें दिन (शुक्रवार से शनिवार सुबह 6 बजे तक) कुल 37,843 मूर्तियों का विसर्जन हुआ। इसमें 35,843 घरेलू और 1,030 सामुदायिक गणपति मूर्तियां शामिल थीं। 129 हरतालिका मूर्तियां भी विसर्जित हुईं। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने भक्तों के लिए कृत्रिम तालाबों सहित विसर्जन स्थलों की व्यवस्था की है।

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कांग्रेस अध्यक्ष की मांग- सूखा घोषित कर किसानों को सहायता दे सरकार
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शनिवार को राज्य सरकार से तत्काल सूखा घोषित करने की मांग की। उन्होंने किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता और कृषि ऋण माफी की भी घोषणा करने को कहा। सपकाल ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में डेढ़ महीने से बारिश नहीं हुई है, जिससे फसलें सूख रही हैं। उन्होंने महायुति सरकार पर कृषि संकट के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। सपकाल ने कहा कि सरकार केवल मंत्रिमंडल की बैठकों में चर्चा कर रही है, ठोस निर्णय नहीं ले रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुंभ मेले पर 350 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन किसानों को वित्तीय सहायता देने में हिचकिचा रही है। सपकाल ने दशहरे से पहले क्लाउड सीडिंग और किसानों को पर्याप्त सहायता देने की अपील की। उन्होंने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन समारोह की भी आलोचना की, इसे लोगों की कठिनाइयों के समय अनुचित बताया। सपकाल ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के 'एजेंट' के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया।

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